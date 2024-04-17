В Алматы открыли новую аллею

В Алматы торжественно открыли Аллею молодоженов "Жас жұбайлар аллеясы" в парке "Гулдер", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло 17 апреля 2024 года в микрорайоне Кулагер.

Впечатлениями поделилась алматинка Татьяна Степанова.

"Мы с моим мужем Юрием познакомились 17 апреля, и на это же число выпала дата регистрации. Пришли на регистрацию брака с родственниками, и каково же было наше удивление, когда нам предложили посадить дерево в знак нашего союза". Татьяна Степанова

Стоит отметить, что в Алматы за 2023 год было зарегистрировано более 16 тысяч браков, за первый квартал 2024 года – 4399 браков, а в День влюбленных "Козы Корпеш и Баян Сулу" 15 апреля – 92 брака.

Здесь же в парке молодожены и другие участники мероприятия высадили около 30 саженцев лиственного вяза.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, 21 апреля 2024 года в Алматы пройдет спортивное мероприятие. В соревновании примут участие более 8 тыс. человек. Стартуют бегуны от Парка первого президента по проспекту аль-Фараби и финишируют на Центральном стадионе.

С планом перекрытия дорог можно ознакомиться по ссылке.