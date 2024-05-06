Аллею ветеранов открыли в Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
6 мая 2024 года в Алматы в сквере имени Жангельдина открыли Аллею ветеранов. В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта, пенсионеры, сообщает Zakon.kz.
По данным городского акимата, в сквере высадили около 100 саженцев лиственного вяза.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"В народе говорят: благосостояние любого государства измеряется отношением к старикам и детям. В Алматы 43 ветерана войны, участников трудового фронта меньше половины осталось. В нашем Жетысуском районе живет один ветеран – Илья Кудин. Я очень рада, что сегодня он присоединился к этому торжеству".Председатель совета ветеранов Жетысуского района Тамара Шакирова
Фото: пресс-служба акимата Алматы
На сегодня в городе проживают 43 ветерана Великой Отечественной войны: в 2024 году они получат единовременную помощь в размере 2 млн тенге.
17 апреля 2024 года в Алматы торжественно открыли Аллею молодоженов "Жас жұбайлар аллеясы" в парке "Гулдер".
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