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Аллею ветеранов открыли в Алматы

В Алматы открылась новая аллея, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 14:59 Фото: пресс-служба акимата Алматы
6 мая 2024 года в Алматы в сквере имени Жангельдина открыли Аллею ветеранов. В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта, пенсионеры, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, в сквере высадили около 100 саженцев лиственного вяза.

В Алматы открылась новая аллея, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 14:59

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В народе говорят: благосостояние любого государства измеряется отношением к старикам и детям. В Алматы 43 ветерана войны, участников трудового фронта меньше половины осталось. В нашем Жетысуском районе живет один ветеран – Илья Кудин. Я очень рада, что сегодня он присоединился к этому торжеству".Председатель совета ветеранов Жетысуского района Тамара Шакирова
В Алматы открылась новая аллея, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 14:59

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На сегодня в городе проживают 43 ветерана Великой Отечественной войны: в 2024 году они получат единовременную помощь в размере 2 млн тенге.

17 апреля 2024 года в Алматы торжественно открыли Аллею молодоженов "Жас жұбайлар аллеясы" в парке "Гулдер".

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