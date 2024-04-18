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Семь уголовных дел возбудило МВД Казахстана по факту пропажи людей в период паводков

Семь уголовных дел возбудило МВД Казахстана по факту пропажи людей в период паводков, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 10:52 Фото: Zakon.kz
Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев в кулуарах Сената 18 апреля 2024 года рассказал, сколько уголовных дел возбудили по факту пропажи людей в период паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Марата Кожаева, поиски некоторых пропавших до сих пор продолжаются.

"На сегодняшний день возбуждено семь уголовных дел (по факту пропажи людей. – Прим. ред.). По всем проводится предварительное расследование. В Абайской области два человека пропали..., продолжаются поисковые мероприятия", – сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

Он отметил, что следственные органы проводят необходимые процессуальные мероприятия по всем пропавшим без вести. По результатам будет ясно, как это произошло, причины и была ли виновность кого-либо в этих происшествиях.

На 18 апреля восемь районов ЗКО и Уральск все еще остаются под угрозой большой воды.

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Тамила Языкова
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