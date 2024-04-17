Восемь районов ЗКО и Уральск все еще остаются под угрозой большой воды

Угроза паводков еще не миновала в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщил 18 апреля на брифинге в СЦК заместитель акима региона Калияр Айтмухамбетов, передает Zakon.kz.

По его словам, в населенных пунктах вдоль р. Жайык ведутся работы по защите от паводков. Строятся плотины длиной 102 километра высотой 2-4,5 метра. Уложено около 800 тыс. мешков.

Замакима отметил, что по ЗКО до сих пор угроза не устранена. По его словам, несмотря на то, что ситуация стабилизировалась, восемь из 12 районов и г. Уральск находятся под угрозой реки Урал. Более того, к этой реке присоединяются реки Сакмара, Илек и Чингирлау.

"В опасной зоне находится четыре района – Акжайык, Бурлин, Байтерек, Теректы, в том числе 84 населенных пункта и более 80 тысяч (не считая города) человек, расположенных вдоль областного центра города Уральска и р. Жайык. В полном объеме большая вода начала поступать на территорию области, в том числе на гидрообъект села Январцева. Предполагается, что она поступит в Уральск 19-20 апреля", – сказал заместитель акима региона.

Ранее официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева 17 апреля на брифинге в СЦК рассказала о ситуации на водохранилищах к этому часу. Подробнее можно прочитать здесь.

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