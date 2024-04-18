Не было специальной батареи: ребенок стал инвалидом из-за не проведенной вовремя операции

В Актобе суд взыскал 10 млн тенге морального вреда с больницы в пользу ребенка, ставшего инвалидом из-за не проведенной вовремя операции, сообщает Zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрели гражданское дело по иску матери в интересах ее ребенка к одной из государственных больниц города.

В июне 2023 года девочка, 2019 года рождения, находясь дома, получила ожог кипятком в области ягодиц, бедер, голеней и стоп. На скорой ее доставили в реанимацию. Диагноз поставили: термический ожог поверхности тела 26-28% .

"Ребенок, получивший тяжелые ожоги, нуждался в проведении операции "аутодермопластика". Однако за месяц нахождения ребенка (с 24 июня по 24 июля) в больнице, операция не была проведена по причине отсутствия готовности аппарата, а именно батареи на "дерматом". Проведенная проверка установила, что в связи с отсутствием дерматома, врачи отделения не имели технической возможности провести операцию ребенку. Заместителю главного врача было объявлено замечание за несвоевременное обеспечение аккумуляторами медицинского аппарата", – раскрыли детали дела в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области.

Мать была вынуждена выписать ребенка из больницы и обратиться в больницы в России, Турции и Алматы. 26 июля 2023 года в Оренбурге сделали операцию. Ребенку установили инвалидность до 7 лет.

"Указывая на отсутствие в больнице противоожоговой кровати, многокомпонентных мазей, батареек для препарата "дерматом" для проведения операции, проведение перевязок ребенку без обезболивающих средств, истец обратилась в суд с иском о взыскании материального и морального вреда", – сообщили в суде.

Допрошенный в суде детский ортопед-травматолог пояснил, что площадь ожога у девочки при таком возрасте угрожает жизни. Если несвоевременно провести операцию при ожоге третьей степени тыла стопы, где очень тонкая кожа, это вызовет рубцовый процесс, что ведет к инвалидности. А в случае задержки сроков лечения ребенок из состояния ожогового шока переходит к состоянию ожоговой болезни, выражающейся высокой температурой тела, интоксикацией кожи, отравления организма.

"При правильной терапии можно было бы избежать или минимизировать инвалидность ребенка. Кроме того, специалист пояснил, что в целях предотвращения изменения психики ребенка, перевязку детям нужно делать под общим обезболиванием. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что ответчику, как особому субъекту, оказывающему квалифицированную медицинскую помощь, недопустимы такие нарушения, поскольку медицина играет важную роль для благосостояния граждан", – отметили в суде.

Учитывая испытываемые ребенком физические и нравственные страдания из-за некачественно оказанных медицинских услуг, суд взыскал с ответчика 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и 1 098 823 материального ущерба.

Решение суда не вступило в законную силу.