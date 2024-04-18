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Сколько семей получили господдержку после паводков в Казахстане

Сколько семей получили господдержку после паводков в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 14:09 Фото: primeminister.kz
Свыше 5,8 тыс. казахстанских семей получили государственную поддержку после паводков. Об этом Zakon.kz 18 апреля заявили в пресс-службе главы правительства.

Как отмечено в сообщении, на сегодняшний день в специально созданные региональные комиссии поступило 13 577 заявлений от жителей Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Абайской и Улытауской областей.

Так, единовременную выплату в размере 100 МРП или 369 200 тенге получили 5803 семьи на общую сумму более 2 млрд тенге.

Сколько семей получили господдержку после паводков в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 14:09

Фото: primeminister.kz

877 семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на 380 млн тенге. Объем выплат за павший скот уже достиг 38,9 млн тенге.

"По состоянию на 18 апреля 2024 года в пострадавших регионах обследовано 2602 жилых дома, из них по 1499 проведена оценка. В результате выявлено, что 794 дома подлежат восстановлению, 701 – полностью разрушен. В настоящее время 197 семьям выплачена компенсация на ремонт жилья на сумму 218,6 млн тенге. 33 семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья", – говорится в сообщении.

Начато строительство домов в Павлодарской, Карагандинской и Актюбинской областях.

Соответствующая работа по оценке и возмещению ущерба продолжается. Как подчеркнул президент, всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь со стороны государства.

Ранее был опубликован алгоритм действий для получения возмещения ущерба от паводков.

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