В Казахстане почти 60 населенных пунктов оказались отрезанными от мира из-за паводков

Начальник Департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин 8 апреля на брифинге в СЦК сообщил, что всего с начала паводкого периода спасены и эвакуированы свыше 75 тыс. человек, из них 18 тыс. детей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, СКО и Павлодарской областях подтопленными остаются 3 704 частных жилых дома, 567 придворовых территории, 1 824 дачных домов и 75 зданий различного предназначения.

"На контроле 59 населенных пунктов без транспортного сообщения. В круглосуточных аварийно-спасательных работах задействовано свыше 17 тыс. человек, 2020 единиц техники, 441 водооткачивающих и 90 плавсредств, а также 15 воздушных судов. В 10 регионах страны акиматами объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба. На телефон "горячей линии" поступило 1049 звонков", – сообщил Кахарман Оразалин.

Он подчеркнул, что всего с начала паводкого периода спасено и эвакуировано свыше 75 тыс. человек, из них 18 тыс. детей 49 лиц с ограниченными возможностями. В пунктах временного размещения находятся более 7 тыс. человек, из них 3 180 детей.

"Привлеченными воздушными судами спасено 2 811 человек, из них 865 детей. В пострадавшие регионы доставлено 127 тонн гуманитарной помощи, в пути находится гуманитарная помощь от Кыргызстана (15 фур с прицепами продукты питания, теплые вещи)", – добавил спикер.

Представитель МЧС также призвал граждан быть предельно внимательными и строго соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.

Ранее Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу "выплат" пострадавшим от паводков. Подробнее можно прочитать тут.

