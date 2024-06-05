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Сколько семей, пострадавших от паводков по Казахстану, уже получили новые дома и квартиры

Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 09:26 Фото: freepik
Правительство Казахстана продолжает работу по ликвидации последствий паводков и оказанию всемерной помощи пострадавшим гражданам. К примеру, 31 552 семьи получили единовременную выплату в размере 100 МРП, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, 717 семей получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья.

Так, 298 домов/квартир предоставлены жителям Костанайской, 85 – Акмолинской, 121 – Актюбинской, 135 – Северо-Казахстанской, 70 – Западно-Казахстанской, 6 – Карагандинской, 2 – Павлодарской областей.

Также отмечено, что ведется строительство 1862 новых домов для пострадавших жителей.

"3981 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья. Еще 5066 семьям оказана дополнительная помощь для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП", – говорится в сообщении пресс-службы главы правительства.
Сколько семей, пострадавших от паводков по Казахстану, уже получили новые дома и квартиры, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 09:26

Фото: primeminister.kz

Кроме того, 34 пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса возмещен ущерб на общую сумму 377 млн тенге.

"Во всех областях действуют региональные и районные комиссии", – уточнили специалисты.

Для разъяснения порядка возмещения и подачи документов действует "горячая линия" НПП РК "Атамекен" по номеру 1432.

Ранее сообщалось, что договор на получение компенсации для восстановления жилья заключили более двух тысяч жителей Кульсары.

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