Свыше 4000 кокшетаусцев вышли на общегородской субботник

В областном центре объявлен ежегодный месячник, направленный на благоустройство и санитарное содержание территории города, в этом году данное мероприятие проходит по поручению главы государства.

Госслужащие, активисты, частные организации и неравнодушные горожане вышли на субботник. Его первостепенной задачей является уборка листвы и вывоз мусора с мест скопления по улично-дорожной сети города. Государственными и коммерческими организациями были проведены очистка газонов, уборка закрепленных территории от мусора. В рамках субботника организована уборка скверов, парков, главных и второстепенных улиц. Комплекс мер направлен на поддержание чистоты, улучшение благосостояния города, создание экологически чистой обстановки в областном центре.

К масштабному мероприятию присоединился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, он принял активное участие в субботнике с молодежью города. В работах задействовано порядка 150 человек молодежно-ресурсного центра совместно с акимом города Кокшетау Бауыржаном Гайса. Далее глава области участвовал в субботнике с коллективом АО "ТЫНЫС", в котором приняли участие свыше 300 сотрудников АО.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

"Чистый город, поддержание эстетического вида областного центра является одним из факторов повышения благосостояния граждан. Я поддерживаю данную инициативу, такие мероприятия должны проводиться ежедневно, так как мусор накапливается. Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь для поддержания чистоты нашего города", – отметил Марат Муратович.

70 сотрудников коллектива ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" задействованы в комплексных работах по озеленению, очистке от мусора и благоутсройству удиц города.

"Принимаем участие в благоустройстве города, нашей организации был выделен участок по проспекту Абылай хана, очищаем его от мусора. Было ликвидировано две стихийных свалки, вывезено свыше 12 кубов мусора, побелено и приведено в порядок 280 деревьев. Работы в данном направлении нашим коллективом продолжаются, идет уборка на одной из улиц города. Все идет по плану, то, что не успеем сегодня, планируем завершить на следующей неделе", – акцентировал генеральный директор ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" Руслан Макишев.

Как проинформировали в акимате города Кокшетау, территория областного центра была разделена на 220 микроучастков, закрепленных за организациями. Для обеспечения своевременных работ по подготовке города к весеннему периоду задействованы коммунальные службы, которые выдали мешкотару и известь для побелки государственным и бюджетным учреждениям.

"Всего в общей сложности на проведение общегородского субботника было выдано не менее 1000 мешков для сбора мусора и 200 кг извести. Силами обслуживающих коммунальных предприятий осуществлен вывоз мусора с улиц города, задействовано 40 единиц техники, с помощью которых была очищена 21 контейнерная площадка, осуществлено порядка 60 рейсов. В ходе субботника была проведена уборка улиц, тротуаров и внутриквартальных территорий и очищены сети ливневой и арычно-лотковой канализации", – сообщили в городском акимате.

В массовом мероприятии участвовали порядка 4000 человек. Государственные и частные учреждения приняли активное участие, что позволило очистить город от накопленного мусора.