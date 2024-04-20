"Таза Қазақстан": звезды эстрады приняли участие в столичной экоакции

В субботнике в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан: Астана – пример чистоты и порядка" приняли участие звезды эстрады и деятели культуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Среди них Нурлан Онербаев, Дос, Светлана Айтбаева, Майра Ильясова, Ерлан Малаев, Аука, Есен Елеукен, Хадиша Агыбаева и др. Они поучаствовали в благоустройстве территории памятника "Керей и Жанибек хандар".

"Считаю, что это масштабное мероприятие, в котором участвует весь город. Одна из особенностей экологической акции "Таза Қазақстан: Астана – пример чистоты и порядка" – у каждой недели есть своя тематика. Например, были благоустроены объекты культуры, исторические памятники. Эта экоакция продлится до середины мая. Создание условий для комфортной жизни в нашем городе в руках каждого из нас. К объектам, возведенным в городе, нужно относиться с уважением, бережно. В этом плане считаю очень важным организовывать субботники", – сказал председатель городского маслихата Ерлан Каналимов.

Фото: акимат Астаны

Деятели культуры также поддержали экологическую акцию и призвали других астанчан принять участие.

"Сегодня работники культуры принимают участие в уборке города. Человеческое окружение необходимо очищать. Эту традицию нельзя забывать. Цель состоит в том, чтобы уважать и бережно относиться к природе, показывать такое отношение подрастающему поколению. В общем, у каждого гражданина должна быть большая любовь к матери-земле. Потому что мать-земля питает вас. А превращать наше окружения в пепел, мусор негуманно. Хорошо, что через такие мероприятия мы можем показать подрастающему поколению бережное отношение к природе", – сказал Нурлан Онербае

Напомним, эта неделя носит название "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территорий памятников истории и культуры.

В столице с участием жителей приводят в порядок фасады объектов культурного наследия, памятников и прилегающих территорий.

Следующая неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

Период до 4 мая будет носить название "Өнегелі ұрпақ" и будет посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

В последнюю, пятую неделю под названием "Мөлдір бұлақ" будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.