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Заслуженные учителя столицы приняли участие в экоакции в Астане

люди, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 12:35 Фото: акимат Астаны
Заслуженные педагоги и работники учреждений образования Астаны поддержали масштабную экологическую акцию и вышли на субботник, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В столице продолжается экологическая акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". Эта неделя проходит под девизом "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников. Так, педагоги Астаны совместно с руководителем Управления образования Касымханом Сенгазыевым провели уборку на территории сквера Учителей.

"Сегодня мы организовали городской субботник для педагогов города Астаны. Мы пригласили творчески работающих педагогов, лучших учителей и молодых специалистов. Мы неспроста выбрали территорию сквера Учителей. Ежегодно в летнее время здесь проводятся различные мероприятия для преподавателей и учащихся города Астаны", – отметила руководитель отдела методического центра Управления образования города Райгуль Амирхамзина.
Сквер Учителей, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 12:35

Фото: акимат Астаны

В экологической акции приняли участие порядка 30 преподавателей столицы. Одна из них – учитель школы-лицея №50 "Қазғарыш" и обладатель звания "Заслуженный учитель Казахстана" Айгул Ержанова.

эко-акция, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 12:35

Фото: акимат Астаны

"Когда я получила награду, я и не думала, что мой труд будет так оценен. Но это доказательство того, что если трудишься добросовестно, ты не останешься без поощрения. Поэтому и сегодня мы принимаем участие в республиканской экологической акции. Надеюсь, это послужит примером нашим ученикам и потомкам, ведь задача всех учителей – не только дать образование, но и воспитать, привить любовь к природе и Родине", – отметила педагог.
эко-акция, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 12:35

Фото: акимат Астаны

Стоит отметить, что в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" во всех организациях образования столицы проходят познавательные мероприятия – эко-проекты, встречи, конкурсы, челленджи.

эко-акция, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 12:35

Фото: акимат Астаны

Напомним, текущая неделя носит название "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

В столице силами всех жителей была проведена уборка и работы по приведению в порядок фасадов объектов культурного наследия, памятников и прилегающих к ним территорий.

Третья неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

Период до 4 мая будет носить название "Өнегелі ұрпақ" и посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

В последнюю, пятую неделю под названием "Мөлдір бұлақ" будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.

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