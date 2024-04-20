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Первый весенний субботник прошел в СКО

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 15:57 Фото: акимат СКО
После паводка вода пошла на спад, в области провели первый весенний субботник. В Петропавловске в первую очередь он охватил главные улицы города, такие как Жабаева, Пушкина, Назарбаева и Жумабаева, сообщает Zakon.kz.

В организации и проведении субботника задействовали около 130 сотрудников городского акимата, активное участие приняли работники государственных организаций, общественники, ветераны, волонтеры, владельцы предприятий и организаций всех форм собственности, а также все неравнодушные жители.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 15:57

Фото: акимат СКО

"Хотел бы поблагодарить всех горожан, тех, кто вышел сегодня на субботник. В городе Петропавловске прошла стихия, которая подтопила очень много домов, принесла очень много проблем и бед для города. Но, тем не менее, прекрасная погода, наступает весна. Мы должны сообща, вместе содержать город в чистоте. У нас объявлен трехмесячник. Мы попытаемся в течение трех месяцев привести город в полное соответствие, навести чистоту и порядок. Надеюсь на поддержку наших горожан. Я думаю, сегодня большая работа проделана", – рассказал аким Петропавловска Серик Мухамедиев.
субботник, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 15:57

Фото: акимат СКО

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 15:57

Фото: акимат СКО

Особое внимание уделяется берегу озера Пестрого. Несколько дней назад здесь стояла вода, которая почти доходила до противоположного края улицы. Стихия отступила, осталось много мусора. Вооружившись граблями и метлами, 40 сотрудников городского акимата очистили прибрежную зону. Порядок в своих дворах навели и собственники квартир, а также частных домовладений. Предприниматели со всей области тоже присоединились к субботнику. Они вместе с работниками очистили территории близ частных объектов.

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