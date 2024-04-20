СОР и СОЧ частично отменят для школьников в Северо-Казахстанской области

Систему контроля знаний в виде СОР (суммативного оценивания за раздел) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть) частично отменят для учеников Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 апреля 2024 года на брифинге в СЦК рассказала официальный представитель Министерства просвещения Мереке Амангелдіқызы.

"Для школьников из пострадавших регионов пересмотрены сроки экзаменов. Ранее проведение текущего контроля (СОР и СОЧ) отменено в Актюбинской и Атырауской областях. На сегодня принято решение об отмене СОР и СОЧ в Северо-Казахстанской области в частично пострадавших населенных пунктах. В Акмолинской и Западно-Казахстанской областях решение будет приниматься по мере ситуации", – сообщила она.

При этом представитель Минпросвещения подчеркнула, что с момента паводков ведомством проводится поэтапная работа по качественной организации учебного процесса и размещению детей.

На сегодня около четырех тысяч детей, ранее находившихся в эвакуационных пунктах, уже разместились в наиболее благоприятных условиях проживания вместе с родителями:

около 600 школьников – в круглогодичных детских оздоровительных центрах;

почти две тысячи – в общежитиях колледжей и вузов;

еще около 600 детей – в интернатах инновационных школ-лицеев республиканского значения и др.

"Подготовлен резерв на 7094 места для детей и их родителей. Стоит отметить, что школьники обеспечены необходимыми принадлежностями, питанием и одеждой за счет средств фонда "Всеобуч". Для них совместно с КТЖ организован бесплатный проезд в детские оздоровительные центры", – добавила она.

Мереке Амангелдіқызы также рассказала, что в настоящее время ведется работа по установлению причиненного ущерба и составлению списка педагогов, пострадавших в результате паводков. Ассоциациями частных организаций образования открыт сбор для помощи пострадавшим. Согласно предоставленным данным, на сегодня собрано более 12 млн тенге.

Ранее стало известно об отмене СОР и СОЧ в Атырауской и Актюбинской областях.