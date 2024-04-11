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СОР и СОЧ отменят для некоторых школьников в Казахстане

СОР и СОЧ отменят для некоторых школьников в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:04 Фото: Zakon.kz
Систему контроля знаний в виде СОР (суммативного оценивания за раздел) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть) отменят для учеников Атырауской и Актюбинской областей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 апреля 2024 года на брифинге в Республиканском информационном штабе рассказала официальный представитель Министерства просвещения Мереке Амангелдіқызы.

"Предстоящий мониторинг образовательных достижений обучающихся отменен в 28 школах Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей. В шести регионах проведение МОДО переносится с 15 апреля на 22 апреля (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, СКО, Костанайская и ЗКО)".Мереке Амангелдіқызы

В остальных регионах, по ее словам, занятия идут в штатном режиме.

Также отмечено, что министерство продолжает работу по организации учебного процесса и размещению детей, находившихся в эвакуационных пунктах.

Так, на сегодня 2393 ребенка уже размещены: учащиеся начальных классов – в детских оздоровительных центрах с полной организацией учебного процесса вместе с родителями; школьники среднего звена – в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения "Дарын", РФМШ, БИЛ и НИШ с организацией учебного процесса; старшеклассники (9-11кл) – в общежитиях колледжей и вузов.

"Дополнительно министерством подготовлено еще 3182 места, которые предлагаются для размещения детей".Мереке Амангелдіқызы

Ранее Мереке Амангелдіқызы рассказывала, что порядка 20 тыс. работников образования участвуют в противопаводковых мероприятиях в качестве волонтеров, в том числе более 10 тыс. в пунктах эвакуации.

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Анастасия Московчук
Министерство просвещения РК Казахстан Паводки-2024
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