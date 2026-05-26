Общество

Глава Минпросвещения пообещала "отходить" от практики СОР и СОЧ

Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 26 мая 20026 года на брифинге в правительстве прокомментировала возможность отмены суммативного оценивания за раздел (СОР) и суммативного оценивания за четверть (СОЧ) для учеников, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в данный момент министерством проводится большая аналитическая работа в этом направлении.

"Сейчас Минпросвещения проводит большую аналитическую работу по вопросам СОР и СОЧ. Потому что это критериальное оценивание, оно предопределено в стандарте образования. Поэтому мы сейчас внедряем отдельные контрольные работы – это диктант, сочинение, изложение. Поэтому, мы думаем, что будем потихоньку отходить от СОР и СОЧ", – пообещала министр.

Но для этого, отмечает она, нужны обоснования, в том числе аналитика.

"В этом году мы провели аналитику с 1 по 11 классы, посмотрели задания, ответы. Конечно, некоторые системы не загружают ответы СОР и СОЧ. Поэтому, к августовской конференции мы четко скажем – в каких классах мы будем это оставлять, а в каких заменять", – добавила глава ведомства.

Ранее Сулейменова рассказала, могут ли в будущем разрешить проводить выпускные вечера в школах, установив определенные лимиты.

Азамат Сыздыкбаев
