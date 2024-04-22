Как будут штрафовать блогеров за рекламу азартных игр в соцсетях

Казахстанских блогеров начнут штрафовать за рекламу букмекерских контор и казино в социальных сетях. Об этом на пленарном заседании Мажилиса 22 апреля заявил депутат Елнур Бейсенбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующую норму включили в проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Депутат Елнур Бейсенбаев объяснил, что за рекламу букмекерских контор и казино блогеры должны будут заплатить штраф в размере 60 МРП – 221 520 тенге.

"Никакой известный блогер или известный гражданин через социальные сети не сможет рекламировать букмекерские конторы и казино. Они будут иметь возможность освещать спортивные мероприятия в соцсетях, но на рекламу здесь будет введено ограничение", – объяснил он.

В кулуарах Мажилиса журналисты уточнили у депутата, не считает ли он штраф в 60 МРП маленьким, учитывая, что только за одну рекламу блогеры в соцсетях получают суммы в несколько миллионов.

"Этот штраф предусмотрен за единичный случай. Если будет вторичный, то штрафы будут увеличиваться. Если блогер будет на системной основе финансироваться букмекерскими конторами или рекламировать их, то, конечно, будут приниматься другие меры, в том числе мы будем отзывать лицензию у букмекерской конторы, которую он будет рекламировать", – добавил Елнур Бейсенбаев.

Ранее депутаты Мажилиса приняли в первом чтении поправки в законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, который устанавливает новые возрастные ограничения для участия в азартных играх.