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Законодательство РК

Кому запретят играть и рекламировать азартные игры в Казахстане

Кому запретят играть и рекламировать азартные игры в Казахстане, рассказали депутаты, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 16:40 Фото: pexels
Депутаты Мажилиса приняли в первом чтении поправки в законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, а также сопутствующий проект закона об административных правонарушениях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании отметил, что обсуждение законопроектов длилось почти два года, только на получение заключения правительства ушло 1,5 года. 

Так, депутаты предлагают ввести максимальное ограничение рекламы букмекерских контор и казино на фасадах домов, зданий, транспортных средствах. А также полностью запретить рекламу на интернет-ресурсах, официальных сайтах, телеканалах и радио, в периодических печатных изданиях, кино, блогерам и другим лицам в социальных сетях.

"Никакой известный блогер или известный гражданин через социальные сети не сможет рекламировать букмекерские конторы и казино. У них не будет такого права. Для этого в КоАП вносится специальная норма и предусматривается штраф в размере 60 МРП (221 520 тенге). Возможно, на спортивных мероприятиях будут присутствовать блогеры, но они все будут лишены права рекламировать букмекерские конторы", – подчеркнул Елнур Бейсенбаев.

Также увеличится возрастное ограничение для участия в азартных играх. Теперь делать ставки смогут лица не моложе 25 лет. А юридические лица за допущение к азартным играм и пари граждан в возрасте до 25 лет будут штрафовать на значительные суммы и, в случае повтора, их лицензии будут приостановлены.

Кроме того, ограничения на участие в азартных играх введут и для граждан с непогашенными алиментами и долгами по кредитам.

Еще одна важная норма – для организаторов онлайн-казино в законопроекте будет предусмотрена уголовная ответственность по ст. 307 УК Казахстана. По данным мажилисмена, несмотря на полный запрет онлайн-казино в стране, они продолжают работать за счет регистрации в других странах.

"Также документами предусмотрен запрет на пари для граждан до 25 лет, государственных и правоохранительных служащих, военнослужащих и лиц, отбывающих уголовное наказание", – добавил Елнур Бейсенбаев.

По словам депутата, за последние 2,5 года почти каждый пятый казахстанец был вовлечен в азартные игры или имел какое-то отношение к азартным играм. В том числе около 400 тыс. человек были вовлечены в игру и стали постоянными клиентами букмекерских контор и казино. 

Отметим, соответствующий законопроект депутаты Мажилиса приняли в работу 20 марта. 

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