Как запрет рекламы азартных игр повлияет на "эпидемию лудомании" в Казахстане

В конце апреля депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Для борьбы с игроманией предложен ряд важных новшеств. Ключевым моментом стала минимизация наружной рекламы азартных игр. Таким образом, казахстанцы, особенно молодежь, не будут постоянно сталкиваться на улицах с заманчивыми картинками о якобы легком заработке на ставках и рулетках.

Проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности с сопутствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) был инициирован не случайно. Предпосылкой стало поручение президента усилить борьбу с игорной зависимостью среди населения и сделать все для устранения ее причин. Представляя законопроект, руководитель рабочей группы Елнур Бейсенбаев напомнил об этой задаче, поставленной главой государства, и отметил, что борьба с лудоманией – наболевший для Казахстана вопрос, который требует продуманного, системного и эффективного решения.

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"Игровая зависимость распространяется в Казахстане как эпидемия и угрожает безопасности страны. Поэтому очень важно устранить причины, ведущие к такой ситуации, и срочно принять меры по излечению общества от этой болезни. Законопроекты, которые мы сегодня рассматриваем, призваны в частности сформировать барьеры для пропаганды игорной деятельности", – сказал депутат.

Как сообщил докладчик, законопроектом предусмотрено максимальное ограничение уличной рекламы букмекерских контор и казино. Будет запрещена наружная реклама игорных проектов и брендов на фасадах домов, на зданиях и сооружениях, ограждениях, транспортных средствах.

Депутаты и уполномоченный госорган, тщательно изучив и проанализировав факторы формирования лудомании в обществе, пришли в итоге к решению минимизировать повседневные визуальные напоминания об игре. Совместно с депутатским корпусом огромную аналитическую работу провел Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта – уполномоченный орган-госрегулятор игорной сферы. В комитете согласовали поправку, нацеленную на борьбу с лудоманией – ограничение наружной рекламы и рекламы на транспорте букмекерского и игорного бизнеса.

По замыслу поправка станет ключевой в рамках противодействия лудомании в стране, наряду с жесткими мерами противодействия нелегальной игорной сфере. Выдвинутая депутатами и поддержанная уполномоченным органом идея представляется весьма важной, потому что именно навязчивая реклама "красивого" и "легкого" способа разбогатеть на ставках становится для широких масс ключевым триггером к началу игры.

Как показал опыт ряда развитых стран, удаление подобной рекламы с фасадов зданий и придорожных билбордов позволяет значительно снизить фактор "первичной" заинтересованности населения игрой – то есть приток тех, кто ранее никогда не интересовался ставками и выигрышами.