В трех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 23 апреля

Фото: Zakon.kz

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются во вторник, 23 апреля, Алматы, Астана, ночью в Атырау, сообщает Zakon.kz.

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