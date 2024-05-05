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В трех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 мая

В трех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 мая, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 02:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в понедельник, 6 мая, в Атырау, Актобе и Астане, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в 15 областях Казахстана на 6 мая объявили штормовое предупреждение. Дожди, грозы и даже заморозки прогнозируют синоптики.

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