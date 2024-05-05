В трех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 мая

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в понедельник, 6 мая, в Атырау, Актобе и Астане, сообщает Zakon.kz.

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