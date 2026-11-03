Названы самые дорогие и самые дешевые города Казахстана

Цены в Казахстане продолжают расти, но далеко не везде одинаково: разница в стоимости привычных продуктов и услуг между городами порой достигает нескольких раз. В каких регионах приходится платить больше, а в каких – меньше, выяснял Zakon.kz.

Где цены разгоняются быстрее всего

По итогам октября 2026 года годовая инфляция в Казахстане составила 9,2% против 9,3% в сентябре. Месячный рост потребительских цен также замедлился – с 0,6% до 0,5%.

Однако в разных регионах страны цены растут с заметно различающейся скоростью.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, самая высокая годовая инфляция зафиксирована в Северо-Казахстанской области – 10,9%.

Совсем немного отстает Акмолинская область – 10,8%. На третьем месте область Жетысу – 10,3%. В пятерку регионов с наиболее быстрым ростом цен также вошли Туркестанская область (10,1%) и Алматинская область (10%).

А вот где цены за год выросли меньше всего:

Актюбинская область – 7,5%;

Мангистауская область – 7,7%;

Павлодарская область – 7,7%;

область Абай – 7,9%;

Карагандинская область – 8,1%.

Разница между максимальным и минимальным показателями составляет 3,4 процентного пункта.

Любопытно, что крупнейшие города Казахстана не оказались лидерами по темпам подорожания. В Астане инфляция составила 10%, в Алматы – 9,2%, а в Шымкенте – 8,8%.

При этом продовольственные товары за год подорожали в среднем на 7,6%, непродовольственные – на 10,4%, платные услуги – на 10,3%.

Но есть существенный нюанс. Высокая инфляция вовсе не означает, что в конкретном городе самые дорогие продукты. Для этого нужно сравнить не проценты роста, а сами цены.

Где самый дорогой плов и бешбармак

Согласно сводке БНС АСПиР РК на 28 октября 2026 года, стоимость мяса в разных городах Казахстана отличается весьма существенно.

Например, самая дорогая бескостная говядина продается в Астане – в среднем 5 887 тенге за килограмм. А самая дешевая – в Семее, где килограмм стоит 4 326 тенге. Разница составляет 1 561 тенге, или 36%.

За деньги, на которые житель Астаны купит три килограмма говядины, в Семее можно приобрести примерно четыре.

С бараниной ситуация несколько иная. Здесь лидирует Алматы, где килограмм стоит 5 043 тенге. Дешевле всего баранина обходится жителям Кокшетау – 3 666 тенге. Разница достигает почти 38%.

Не менее заметен разброс цен на другие виды мяса:

Конина дороже всего в Алматы – 4 899 тенге за килограмм, дешевле всего в Уральске – 3 996 тенге.

Самые дорогие куры сегодня в Жезказгане – 1 951 тенге за килограмм, дешевле всего в Семее – 1 494 тенге.

Молочные реки с овощными берегами

Не менее интересная картина складывается с молочными продуктами.

Самое дорогое молоко среди обследованных городов продается в Актау – 878 тенге за литр. В Павлодаре оно стоит всего 537 тенге. Получается, что житель Актау платит за литр на 341 тенге больше, или почти на 64%.

Актау лидирует и по стоимости сливочного масла. Килограмм здесь обходится в 7 389 тенге. В Кокшетау тот же продукт стоит 4 470 тенге. Разница – 2 919 тенге, или 65%.

С овощами разброс цен порой оказывается еще более впечатляющим.

Например, картофель дороже всего в Актобе – 252 тенге за килограмм. А в Павлодаре его можно купить в среднем за 142 тенге. Разница составляет 110 тенге, или более 77%.

Но настоящий рекорд по ценовому разрыву принадлежит помидорам.

В Кокшетау килограмм стоит 1 095 тенге, тогда как в Туркестане – всего 449 тенге. Получается, что за одну и ту же сумму в Туркестане можно купить почти в 2,5 раза больше помидоров.

Стрижка за семь тысяч, баня за тысячу

Но продукты – лишь часть повседневных расходов. Стоимость обычных услуг в Казахстане отличается между городами не меньше, а иногда и значительно больше.

Как ранее рассказывал Zakon.kz, самая дорогая женская стрижка оказалась в Алматы – в среднем 7 544 тенге. В Семее она стоит 2 897 тенге, в Туркестане – 2 910 тенге.

Мужская стрижка в Алматы также самая дорогая – 5 536 тенге. В Кызылорде за аналогичную услугу берут в среднем 2 236 тенге.

Таким образом, за одну женскую стрижку в Алматы можно почти трижды подстричься в Семее.

За поход в баню больше всего платят жители Актау – 4 128 тенге за посещение общего зала. В Туркестане эта услуга обходится в 1 188 тенге, почти в 3,5 раза дешевле.

В конце отметим, что наши расчеты весьма условны. Ведь инфляция рассчитывается по регионам, а приведенные цены относятся к конкретным городам. Кроме того, по отдельным ценникам нельзя определить абсолютную стоимость жизни в городе. Но кое-что понять можно. Например то, что расходы семьи зависят не только от места проживания, но и от того, какие товары и услуги занимают наибольшую долю в ее бюджете.

Ранее мы рассказали, насколько могут подорожать продукты в Казахстане из-за мировой продовольственной инфляции.