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Финансы

Названы самые дорогие и самые дешевые города Казахстана

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 15:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Цены в Казахстане продолжают расти, но далеко не везде одинаково: разница в стоимости привычных продуктов и услуг между городами порой достигает нескольких раз. В каких регионах приходится платить больше, а в каких – меньше, выяснял Zakon.kz.

Где цены разгоняются быстрее всего

По итогам октября 2026 года годовая инфляция в Казахстане составила 9,2% против 9,3% в сентябре. Месячный рост потребительских цен также замедлился – с 0,6% до 0,5%.

Однако в разных регионах страны цены растут с заметно различающейся скоростью.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, самая высокая годовая инфляция зафиксирована в Северо-Казахстанской области – 10,9%.

Совсем немного отстает Акмолинская область – 10,8%. На третьем месте область Жетысу – 10,3%. В пятерку регионов с наиболее быстрым ростом цен также вошли Туркестанская область (10,1%) и Алматинская область (10%).

А вот где цены за год выросли меньше всего:

  • Актюбинская область – 7,5%;
  • Мангистауская область – 7,7%;
  • Павлодарская область – 7,7%;
  • область Абай – 7,9%;
  • Карагандинская область – 8,1%.

Разница между максимальным и минимальным показателями составляет 3,4 процентного пункта.

Любопытно, что крупнейшие города Казахстана не оказались лидерами по темпам подорожания. В Астане инфляция составила 10%, в Алматы – 9,2%, а в Шымкенте – 8,8%.

При этом продовольственные товары за год подорожали в среднем на 7,6%, непродовольственные – на 10,4%, платные услуги – на 10,3%.

Но есть существенный нюанс. Высокая инфляция вовсе не означает, что в конкретном городе самые дорогие продукты. Для этого нужно сравнить не проценты роста, а сами цены.

Где самый дорогой плов и бешбармак

Согласно сводке БНС АСПиР РК на 28 октября 2026 года, стоимость мяса в разных городах Казахстана отличается весьма существенно.

Например, самая дорогая бескостная говядина продается в Астане – в среднем 5 887 тенге за килограмм. А самая дешевая – в Семее, где килограмм стоит 4 326 тенге. Разница составляет 1 561 тенге, или 36%.

За деньги, на которые житель Астаны купит три килограмма говядины, в Семее можно приобрести примерно четыре.

С бараниной ситуация несколько иная. Здесь лидирует Алматы, где килограмм стоит 5 043 тенге. Дешевле всего баранина обходится жителям Кокшетау – 3 666 тенге. Разница достигает почти 38%.

Не менее заметен разброс цен на другие виды мяса:

  • Конина дороже всего в Алматы – 4 899 тенге за килограмм, дешевле всего в Уральске – 3 996 тенге.
  • Самые дорогие куры сегодня в Жезказгане – 1 951 тенге за килограмм, дешевле всего в Семее – 1 494 тенге.

Молочные реки с овощными берегами

Не менее интересная картина складывается с молочными продуктами.

Самое дорогое молоко среди обследованных городов продается в Актау – 878 тенге за литр. В Павлодаре оно стоит всего 537 тенге. Получается, что житель Актау платит за литр на 341 тенге больше, или почти на 64%.

Актау лидирует и по стоимости сливочного масла. Килограмм здесь обходится в 7 389 тенге. В Кокшетау тот же продукт стоит 4 470 тенге. Разница – 2 919 тенге, или 65%.

С овощами разброс цен порой оказывается еще более впечатляющим.

Например, картофель дороже всего в Актобе – 252 тенге за килограмм. А в Павлодаре его можно купить в среднем за 142 тенге. Разница составляет 110 тенге, или более 77%.

Но настоящий рекорд по ценовому разрыву принадлежит помидорам.

В Кокшетау килограмм стоит 1 095 тенге, тогда как в Туркестане – всего 449 тенге. Получается, что за одну и ту же сумму в Туркестане можно купить почти в 2,5 раза больше помидоров.

Стрижка за семь тысяч, баня за тысячу

Но продукты – лишь часть повседневных расходов. Стоимость обычных услуг в Казахстане отличается между городами не меньше, а иногда и значительно больше.

Как ранее рассказывал Zakon.kz, самая дорогая женская стрижка оказалась в Алматы – в среднем 7 544 тенге. В Семее она стоит 2 897 тенге, в Туркестане – 2 910 тенге.

Мужская стрижка в Алматы также самая дорогая – 5 536 тенге. В Кызылорде за аналогичную услугу берут в среднем 2 236 тенге.

Таким образом, за одну женскую стрижку в Алматы можно почти трижды подстричься в Семее.

За поход в баню больше всего платят жители Актау – 4 128 тенге за посещение общего зала. В Туркестане эта услуга обходится в 1 188 тенге, почти в 3,5 раза дешевле.

В конце отметим, что наши расчеты весьма условны. Ведь инфляция рассчитывается по регионам, а приведенные цены относятся к конкретным городам. Кроме того, по отдельным ценникам нельзя определить абсолютную стоимость жизни в городе. Но кое-что понять можно. Например то, что расходы семьи зависят не только от места проживания, но и от того, какие товары и услуги занимают наибольшую долю в ее бюджете.

Ранее мы рассказали, насколько могут подорожать продукты в Казахстане из-за мировой продовольственной инфляции.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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