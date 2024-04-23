В Павлодарской области планируют обустроить хранилище для отработанного ядерного топлива

В Павлодарской области прошли общественные слушания о том, как проект по сооружению хранилища отработанных ядерных отходов повлияет на окружающую среду. На встрече прозвучали замечания, которые инициаторы проекта из Национального ядерного центра должны устранить, передает Zakon.kz.

В Майском районе Павлодарской области обсудили намерение филиала "Института атомной энергии" РГП на ПХВ "Национальный ядерный центр РК" (НЯЦ) соорудить хранилище отработанных ядерных отходов. Тема общественных слушаний – оценка воздействия проекта на окружающую среду.

Под площадку отвели 72 кв. м технической зоны комплекса исследовательских реакторов "Байкал-1", что в ведении НЯЦ. Ближайший населенный пункт Майского района – село Акжар. Хотя оно в 80 км от планируемого объекта и разработчики проекта гарантируют безопасность, они должны представить все данные и заручиться поддержкой общественности. Главный инженер РГП НЯЦ Александр Коровикин объяснил необходимость проекта.

"Мы провели конверсию реактора, извлекли из него обогащенное топливо, которому более 40 лет, и загрузили низкообогащенное. Теперь реактор работает на нем, как положено. На данном реакторе теперь ученые проводят исследования", – говорит Александр Коровикин.

А изъятое топливо в виде стержней необходимо безопасно хранить. Сейчас оно в промежуточном хранилище, ячейки которого по технологии должны быть свободными на случай нестандартных ситуаций. Планировали, что оно будет находиться там временно и в рамках международного проекта отправится на один из заводов России. Перевозке помешала сложная геополитическая ситуация, в которой с 2022 года находится соседняя страна.

"Поэтому ученым пришлось продумать альтернативный вариант в виде хранения чехлов с топливом на глубине около трех метров в забетонированных шахтах на своей территории. Продолжительность хранения такого типа – до 50 лет", – говорят сотрудники центра.

Они сообщили собравшимся жителям Майского района и общественникам, что это безопасно, и, если не удастся груз вывезти, то его в перспективе можно будет переработать.

"Мы придумали технологию, сейчас ее апробируют наши ученые. С ее помощью мы топливо преобразуем в радиоактивные отходы", – говорит Александр Коровикин.

Однако у жителей и экологических общественных организаций появилось много замечаний и вопросов.

"Одно из замечаний – реально отсутствует в вашем отчете информация о мерах, которые будут приняты при прекращении намечаемой деятельности. Люди вас уже спрашивали: 50 лет пройдет, что дальше? Вы что-то устно ответили про переработку, а в отчете этого нет. А для нас важно понимать, в Павлодарской области уже есть одно историческое загрязнение ртутью, с которым сейчас тоже не знают, что делать", – говорит руководитель ОО "Эком" Светлана Могилюк.

Жители села Акжар просят гарантировать, что в хранилище не будут свозиться опасные вещества с других объектов. Других беспокоит надежность контейнеров в случае возникновения, например, ЧС.

Высказанные замечания, пожелания и вопросы организаторы обязаны учесть и внести в документы корректировки. Поэтому публичные слушания будут организованы повторно.

На территории Майского района расположена часть Семипалатинского испытательного ядерного полигона. На площадке "Опытное поле" проведено всего 116 воздушных и наземных испытаний.