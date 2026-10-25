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Общество

Почти 72 млн тенге штрафов: крупные экологические нарушения выявили в Павлодарской области

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 21:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Экибастузскую ГРЭС-1 оштрафовали за утечку золошлаковых отходов и загрязнение окружающей среды в Павлодарской области. Об этом 23 октября 2026 года рассказали в пресс-службе надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

Нарушение выявила Специализированная природоохранная прокуратура регионa во время визуального мониторинга земель. Прокуроры обнаружили скопление токсичных отходов на участке, прилегающем к магистральному трубопроводу гидрозолоудаления станции.

Как выяснилось, смесь воды и продуктов сгорания угля вылилась прямо на рельеф местности из-за утечки.

Попавшие на открытый грунт отходы находились далеко за пределами специально отведенного отвала, что является прямым нарушением экологического законодательства страны.

"По данному факту в областной территориальный уполномоченный орган в сфере экологии внесено представление об устранении нарушений законности. Департаментом экологии в отношении ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" составлен административный материал по части 3 статьи 344 Кодекса об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Постановлением Экибастузского городского суда предприятие привлечено к ответственности с наложением штрафа в размере 500 МРП (1 846 000 тенге в 2026 году).

Кроме того, в ходе проверок природоохранная прокуратура пресекла еще одно крупное экологическое нарушение. Другой промышленный субъект региона оштрафовали почти на 70 млн тенге за регулярные сверхнормативные выбросы вредных веществ в атмосферу.

В надзорном органе уточнили, что все судебные акты уже вступили в законную силу, а многомиллионные штрафы полностью выплачены в бюджет государства.

Ранее в Актобе прокуратура в ходе проверки сферы государственных закупок пресекла масштабные нарушения, причинившие крупный ущерб государственным интересам.

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Канат Болысбек
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