Запуск новых ипотечных программ: стоит ли ожидать роста цен на жилье в Казахстане

Управляющий директор – директор филиала АО "Отбасы банк" Жансултан Матай на брифинге в СЦК 13 мая 2024 года рассказал, стоит ли ожидать в Казахстане роста цен на жилье на фоне запуска новых жилищных программ "Отау" и "Наурыз", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер разъяснил порядок рассмотрения заявок по новой программе "Наурыз".

"Все жилье по данной программе, жилые дома будут согласовываться со специалистами "Отбасы банка". Строительные компании будут направлять нам информацию о стоимости жилья, которую они хотели бы продать по программе "Отау" и "Наурыз". Наши специалисты проверят, соответствуют ли их цены рыночным ценам. И если они будут высокими, скажут: "Извините, ваши цены выше тех, что заложены в нашей программе. Мы не можем их принять". И если стройкомпании согласятся, то они будут включены в портал – на сегодня там 8 тыс. квартир, и когда включат, то строительная компания получит обязательство до конца года не повышать цены", – сказал Жансултан Матай.

Он отметил, что это один из механизмов, чтобы не допускать необоснованного роста цен на рынке жилья.

В целом, по его словам, по Казахстану в прошлом году было заключено около 360 тыс. ипотечных займов, из них всего 68 тыс. займов – "Отбасы банк".

"Это 18-20% ежегодных займов. А по программе "Отау" ожидается, что будет выдано всего 8 тыс. до конца года – это всего лишь 2%. Думаю, что такой минимальный процент не окажет влияния на рост цен", – резюмировал Жансултан Матай.

Ранее он сообщил, что по ипотечной программе "Наурыз" заявки будут принимать до конца июня 2024 года.