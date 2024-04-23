Шарлапаев о сдерживании цен на жилье и технику: Вы хотите жить в Советском Союзе?

Фото: Zakon.kz

У министра промышленности и строительства Казахстана Каната Шарлапаева спросили, будет ли правительство сдерживать цены на жилье, стройматериалы и технику в связи с запуском новой ипотечной программы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отметим, 1 мая в Казахстане стартует новая ипотечная программа "Наурыз" со ставками 7 и 9% годовых. По мнению экспертов, программа должна оживить рынок жилья. "Если честно, когда вы говорите о контроле цен, почему-то у меня сразу возникает ощущение, что мы все хотим жить в Советском Союзе, где у нас был контроль цен и тотальный дефицит. Может, те, кто помладше, не помнят, но я эти времена достаточно неплохо помню. Поэтому давайте определимся, хотим ли мы, чтобы у нас были хорошие телефоны – iPhone, Samsung. На этом и основана рыночная экономика, когда есть выбор. Поэтому я считаю, что с точки зрения техники рынок достаточно широкий. Есть возможность покупать и дорогую технику, и дешевле", – ответил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Ранее заместитель председателя правления "Отбасы банка" Нурлан Акшанов рассказал, изменятся ли цены на жилье в Казахстане в связи с запуском новой ипотечной программы.

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