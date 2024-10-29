Шарлапаев ответил, почему не пользуется отечественной техникой
Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев 29 октября 2024 года на брифинге в правительстве рассказал, почему еще не приобретал для себя технику отечественного производства, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, пока не было необходимости покупать себе технику.
"Как возникнет необходимость, то я ее куплю. Поскольку я этой технике доверяю, просто ее подарил родственникам. Не потому, что я себе не хочу, просто у меня еще ничего не поломалось. Вот и вся логика", – озвучил Шарлапаев.
На вопрос о том, что именно он подарил своим родственникам, министр ответил, что электрическую духовку Dauscher.
Ранее Шарлапаев пообещал пересесть на авто казахстанской сборки.
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