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Шарлапаев ответил, почему не пользуется отечественной техникой

Духовка, казахстанская техника, Шарлапаев , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 14:14 Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев 29 октября 2024 года на брифинге в правительстве рассказал, почему еще не приобретал для себя технику отечественного производства, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, пока не было необходимости покупать себе технику. 

"Как возникнет необходимость, то я ее куплю. Поскольку я этой технике доверяю, просто ее подарил родственникам. Не потому, что я себе не хочу, просто у меня еще ничего не поломалось. Вот и вся логика", – озвучил Шарлапаев. 

На вопрос о том, что именно он подарил своим родственникам, министр ответил, что электрическую духовку Dauscher. 

Ранее Шарлапаев пообещал пересесть на авто казахстанской сборки. 

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