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Застройщиков наказали за вынос грязи на улицы в Астане

Застройщиков наказали за вынос грязи на улицы в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 20:21 Фото: акимат Астаны
18 строительных компаний наказали за нарушения по благоустройству и выносу грязи в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 апреля проинформировал сайт столичного акимата. 

"Управление контроля и качества городской среды города совместно со специалистами районных акиматов выявило ряд нарушений среди строительных объектов. Строительные объекты проверили на наличие пункта мойки колес, твердого примыкания к основному дорожному полотну надлежащего состояния строительных ограждений. В итоге нарушения выявили на 88 объектах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что природоохранная полиция Астаны за нарушение правил благоустройства, в том числе за ненадлежащее состояние ограждений, привлекла к административной ответственности 18 строительных компаний. На сегодня все выявленные замечания устранены.

Ранее, 23 апреля 2024 года, аким Астаны Женис Касымбек заявил, что завершилась история еще одного долгостроя – жилого комплекса "Триумф Сити". 

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