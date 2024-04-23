Застройщиков наказали за вынос грязи на улицы в Астане

18 строительных компаний наказали за нарушения по благоустройству и выносу грязи в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 апреля проинформировал сайт столичного акимата.

"Управление контроля и качества городской среды города совместно со специалистами районных акиматов выявило ряд нарушений среди строительных объектов. Строительные объекты проверили на наличие пункта мойки колес, твердого примыкания к основному дорожному полотну надлежащего состояния строительных ограждений. В итоге нарушения выявили на 88 объектах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что природоохранная полиция Астаны за нарушение правил благоустройства, в том числе за ненадлежащее состояние ограждений, привлекла к административной ответственности 18 строительных компаний. На сегодня все выявленные замечания устранены.

Ранее, 23 апреля 2024 года, аким Астаны Женис Касымбек заявил, что завершилась история еще одного долгостроя – жилого комплекса "Триумф Сити".