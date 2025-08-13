#АЭС в Казахстане
Происшествия

Отец шестерых детей наказан за непристойное поведение возле клуба в Астане

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 21:04 Фото: Zakon.kz
В Астане суд наказал мужчину за нарушение общественного порядка – административный арест на 5 суток, сообщает Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны рассмотрел дело в отношении гражданина К., который 9 августа 2025 года совершил неподобающее действие в отношении женщины возле одного из клубов города. Об этом они сообщили 13 августа 2025 года в своем Тelegram-канале.

Его действия были квалифицированы по статье 434 части 1 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

На суде мужчина признал вину, раскаялся и попросил смягчить наказание, ссылаясь на наличие шестерых детей. Потерпевшая подтвердила обстоятельства происшествия.

С учетом всех факторов суд пришел к выводу о необходимости назначения административного ареста на 5 суток в целях предупреждения новых правонарушений и воспитания уважения к закону.

Обстоятельства, указанные в части 2 статьи 50 КоАП и не позволяющие применить данный вид административного взыскания, судом не установлены.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее мы сообщали, что в горбольнице Шымкента арестовали агрессивного мужчину.

Асель Аукешева
Читайте также
Ошибка в тексте: