Токаев поддержал инициативу жителей одного из регионов Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу жителей Абайской области по восстановлению сгоревшего соснового бора, сообщает Zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу местных жителей по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг города Семей", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в рамках акции "Таза Казахстан" сотни жителей Семея и Бородулихинского района вышли на делянки, подготовленные сотрудниками ГЛПР "Семей орманы", чтобы дать жизнь новым саженцам. К акции присоединился и аким Абайской области Нурлан Уранхаев, его заместители, руководство и студенты вузов, общественных и ветеранских организаций.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Всего в массовой акции приняли участие более 30 организаций.

Летом 2023 года в лесах Абайской области произошел крупный пожар. В результате трагедии погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы".

В апреле 2024 года в РГП "Казгидромет" рассказали, есть ли опасность повторения лесных пожаров в Абайской области.