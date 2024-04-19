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Лесные пожары в Абайской области: может ли трагедия повториться в 2024 году

Лесные пожары в Абайской области: есть ли вероятность повторения трагедии в 2024, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В РГП "Казгидромет" рассказали, есть ли опасность повторения лесных пожаров в Абайской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Директор "Гидрометцентра" Марина Шмидт отметила, что в целом май и июнь ожидаются пожароопасными на большой части страны. Что касается Абайской области, то температура в регионе в это время будет выше нормы до +27°C, а осадки – меньше нормы.

"Конечно, есть большая вероятность, что там могут возникнуть природные пожары. То, что касается июля и августа, хотя мы ожидаем температуру около нормы, при этом не исключены дни с очень высокими температурами и продолжительными периодами без осадков. Поэтому вероятность возникновения пожаров большая", – сообщила Марина Шмидт. 

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив. На следующий день сообщили о гибели троих лесников. 10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек. 

В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в Абайской области 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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