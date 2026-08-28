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Политика

Детям до 16 лет могут запретить регистрацию в соцсетях: Токаев поддержал инициативу

Курултай, первая сессия, участники, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 11:49 Фото: akorda.kz
Выступая 28 августа 2026 года на открытии первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва, глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу о запрете регистрации в соцсетях детей до 16 лет, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, Курултаю предстоит принять ряд законопроектов, которые не успел рассмотреть прежний депутатский корпус двухпалатного Парламента.

"Самого пристального внимания требует разработка закона о комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями. Этот вопрос я поднимал на заседании Национального курултая в Бурабае. Нам важно создать эффективную систему адресной поддержки таких детей. Следует обеспечить условия для получения ими полноценного образования. Наряду с этим требуется повысить качество медицинского и социального обслуживания. Подобные центры для детей следует открыть во всех областных центрах и крупных районах. Рассчитываю, что спонсоры также примут участие в этом благом деле. Государство должно поддерживать всех, кто действительно нуждается в заботе. Это моя принципиальная позиция".Касым-Жомарт Токаев

В целом, как отметил глава государства, "мы обязаны создать благоприятные условия для комфортной, и, что чрезвычайно важно, безопасной среды для подрастающего поколения".

"В этой связи правительство выступило с инициативой на законодательном уровне установить запрет регистрации детей младше 16 лет в социальных сетях. На этой теме я подробно останавливался в ходе недавней Августовской конференции. Данные меры принимаются многими странами. Поддерживаю эту инициативу. Считаю, что данный вопрос должен быть рассмотрен в приоритетном порядке".Касым-Жомарт Токаев

Вместе с тем, по словам президента, "при принятии данного законопроекта необходимо заблаговременно проработать все механизмы его реализации, поскольку нормативные акты не должны оставаться исключительно на бумаге".

"Наряду с этим важно ускорить рассмотрение законопроектов, призванных обеспечить технологическую устойчивость энергетической отрасли и развитие альтернативных источников энергии. Особое внимание следует уделить и законам, регулирующим деятельность онлайн-платформ и масс-медиа. Для защиты прав и законных интересов граждан в информационном пространстве необходимо принять дополнительные меры".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев обратился к депутатам Курултая.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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