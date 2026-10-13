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Общество

Новые правила сдачи экзаменов на права: МВД выступило с важным заявлением

Водительское удостоверение, водительские права, автоцон, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 11:11 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана разработало поправки в правила регистрации транспортных средств и сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 октября 2026 года, подробно рассказала заместитель начальника Управления комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова:

"Уважаемые граждане! Министерство внутренних дел разработало изменения в Правила регистрации транспортных средств и сдачи экзаменов на право управления ими. Наша цель – сделать получение государственных услуг проще и быстрее. Исключаются избыточные процедуры. После переоборудования транспортного средства отдельный осмотр не потребуется, достаточно документа, подтверждающего безопасность внесенных изменений".

По ее словам, если с первого раза сдать экзамен не удалось, пересдать его можно уже на следующий рабочий день.

"После второй неудачной попытки для подготовки предоставляется 10 календарных дней. После трех отрицательных результатов сдачи теоретического или практического экзаменов последующие попытки сдачи соответствующего экзамена осуществляются на платной основе. Эта мера направлена на то, чтобы кандидаты приходили на экзамен с прочными знаниями", – заявила Актоты Боранова.

Кроме того, как отметила спикер, положительный результат теоретического экзамена больше не будет аннулироваться, если практический экзамен не сдан.

"Обмен иностранных водительских удостоверений будет осуществляться только после положительной сдачи теоретического экзамена и получения от компетентного органа иностранного государства подтверждения подлинности водительского удостоверения по официальному запросу уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения. Это защита от поддельных документов на наших дорогах", – подчеркнула Актоты Боранова и призвала казахстанцев соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили Правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Соответствующий приказ главы МВД РК введен в действие с 9 октября 2026 года. Подробнее о том, что изменилось в правилах сдачи экзамена на вождение, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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