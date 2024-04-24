Приговор по резонансному делу о похищении и убийстве парня огласили в Уральске

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесли приговор по делу о похищении и убийстве молодого человека, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых были два парня, 18 и 20 лет. Их обвинили в:

– хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением ножа;

– похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, с применением оружия, в отношении двух лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В суде установлено, что 13 марта 2023 года примерно в 3:00 в Уральске подсудимые, находясь в автомашине, увидели ранее незнакомых М. и Р., которые были пьяны. Под предлогом "поговорить" они усадили потерпевших в машину и против их воли увезли в сторону мкр. Самал-3.

В машине подсудимый С. начал бить своих жертв, нанес одному из них удар ножом по голове, нанеся резаную рану.

"В микрорайоне Самал-3 подсудимый С., вытащив потерпевших из салона автомашины, нанес им удары по лицу и телу руками и ногами. После подсудимый С., догнав убежавшего Р., повалил его на асфальт и избил", – сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Далее подсудимые снова посадили потерпевших против их воли в машину. Проехав 300 метров, вытащили их на улицу, снова избили и скрылись с места преступления.

"В результате полученных телесных повреждений Р. скончался неподалеку от места преступления", – сообщили в суде.

Приговором суда оба обвиняемых признаны виновными. Отягчающих обстоятельств для вынесения приговора не установлено. Смягчающим обстоятельством у одного из подсудимых признали то, что он был несовершеннолетним на момент совершения преступлений. Его суд приговорил к 7,5 года лишения свободы.

Второй подсудимый получил 12 лет лишения свободы.

"Несовершеннолетнему Қ. назначено меньшее наказание с учетом его менее активной роли в совершении преступлений и положений ст. 81 ч. 7 УК о том, что лишение свободы несовершеннолетним не может быть назначено на срок свыше 10 лет. Приговор суда не вступил в законную силу", – отметили в суде.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний подозреваемый оказался сыном судьи. Обоих парней задержали практически сразу после совершения преступления. Одного отправили за решетку на время расследования, а несовершеннолетнего отпустили под домашний арест. Это вызвало негодование общественности, которая заявила, что это сделали благодаря связям отца-судьи. Позже в суде сообщили что по ходатайству прокурора областным судом была пересмотрена мера пресечения и постановлением коллегии изменена на содержание под стражей.