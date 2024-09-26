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Законодательство РК

Жестокое убийство учителя в Уральске: оглашен приговор

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 18:03 Фото: Zakon.kz
В уголовном суде Западно-Казахстанской области вынесли приговор по факту убийства учителя, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в суде ЗКО 26 сентября, подсудимому также вменяли кражу и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Судом установлено, что в апреле 2024 года в Уральске подсудимый по предварительной договоренности пришел к знакомой для ремонта ее компьютера.

"Между ними произошла ссора, в ходе которой он с целью убийства повалил потерпевшую на диван, стал душить ее воротником кофты. Из-за механической асфиксии та скончалась на месте преступления. Засомневавшись в ее смерти, подсудимый нанес ножом раны с полным пересечением кровеносных сосудов и органов шеи", – сообщили в суде.

После этого мужчина украл золотые изделия, сумочку, мобильный телефон и деньги потерпевшей, причинив ущерб в 1,7 млн тенге.

Также, в сентябре 2023 года подсудимый в лесном массиве нашел нарезную винтовку-карабин марки "ТОЗ 17-01" с патронами, которые незаконно хранил дома.

Подсудимый вину в убийстве и краже не признал, заявив, что не имеет отношения к преступлениям.

"Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевшей стороны, свидетелей и эксперта, протоколами осмотра места происшествия, выемки, проверки и уточнения показаний на месте происшествия, видеозаписями, заключениями судебных экспертиз, в том числе о том, что в ходе следственных действий на подсудимого психологического давления не оказывалось", – отметили в суде.

Подсудимый признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Иск потерпевшей удовлетворен частично: с подсудимого взыскано 1,8 млн тенге материального ущерба и 10 млн тенге компенсации морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

25 апреля в Уральске в квартире было обнаружено тело женщины. Соседи рассказали, что погибшая всю жизнь работала учителем начальных классов. По их словам, это был добрый, ответственный и отзывчивый человек.

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