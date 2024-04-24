Алматинцам продлили непогоду

Казахстанские синоптики уже предупреждали, что жителей и гостей Алматы ждет дождливая погода с 24 по 26 апреля. По обновленному прогнозу, осадки с перерывами продлятся до 28 числа, сообщает Zakon.kz.

С предупреждением выступила пресс-служба городского акимата.

"В период с 24 по 28 апреля в Алматы ожидается дождь с перерывами", – сказано в сообщении ведомства.

Подробный прогноз РГП "Казгидромет":

24 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь до 3 мм. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +23…+25°C.

25 апреля: переменная облачность, утром и днем временами дождь, гроза до 15 мм. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +18…+20°C.

26 апреля: переменная облачность, ночью и утром временами дождь до 8 мм. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +16…+18°C.

27 апреля: переменная облачность, после 15.00 до 23.00 временами дождь до 3 мм. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +13…+15°C.

28 апреля: переменная облачность. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7...+9°, днем +13…+15°C.

В акимате уточнили, что в период непогоды по городу будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами, заготовлено 2,5 тыс. мешков с песком.

"В связи с ухудшением погодных условий водителям не рекомендуют парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи. Жителям и гостям города необходимо воздержаться от походов в горы. Убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы". Пресс-служба акимата Алматы

Ранее синоптики предоставили подробный прогноз погоды на 24 апреля по стране. Ознакомиться с ним можно по ссылке.