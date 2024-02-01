Опубликованы новые данные о численности казахстанцев
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Бюро Национальной статистики распространило информацию о численности населения Казахстана на 1 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.
По данным статистиков, на 1 января 2024 года в Казахстане проживает 20 033 546 человек.
Стоит отметить, что за год количество казахстанцев увеличилось на 266 739 человек.
12 451 004 казахстанцев являются жителями городов. В то время, как в сельской местности проживает 7 582 542 человек.
Также сказано, что больше всего населения проживает в Алматы (2 228 515), Туркестанской (2 142 005) и Алматинской (1 531 044) областях.
16 ноября 2023 года Касым-Жомарт Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец.
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