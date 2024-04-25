Ашимбаев раскритиковал уровень производства собственных лекарств в Казахстане

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты заявил, что в Казахстане снизилась доля производства отечественных лекарств, и вырос импорт зарубежных, сообщает Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев напомнил, что главой государства поставлена задача довести долю отечественного производства на фармацевтическом рынке до 50% в ближайшие годы.

"По стандартам Всемирной организации здравоохранения, для обеспечения лекарственной безопасности доля отечественного производства на рынке должна быть не менее 30%. То есть минимум 30% лекарств нужно производить внутри страны. Мы увидели и во время пандемии коронавируса, что очень важно развивать фармацевтическую промышленность. Но что мы имеем сегодня? Вот вы говорите (обращается к вице-министру здравоохранения Айжан Есмагамбетовой – Прим. ред.), что работаете, что концепцию готовите и так далее, но мы же всегда говорим о том, что нужно смотреть на факты. Отчеты это всегда здорово, но по факту, согласно данным официальной статистики, на нашем рынке лекарственных препаратов доля отечественных производителей сегодня составляет 10%, то есть до того, чтобы дойти хотя бы до требуемых 30%, нам еще нужно очень много делать", – заявил спикер Сената.

Указал он и на некоторые негативные тенденции на рынке.

"Если бы был тренд на увеличение производства, то тогда мы могли бы сказать, что работа идет, что какие-то результаты будут и так далее, но мы же видим тренд на уменьшение. Согласно официальным статданным у нас производство основных фармацевтических препаратов в прошлом году сократилось на 10% по сравнению с 2022 годом, при этом экспорт лекарственных препаратов, произведенных в Казахстане в прошлом году сократился на 28,5%, почти на 30%, при этом импорт лекарств вырос на 3,5% в прошлом году. То есть, мы видим тренд не в сторону увеличения, а наоборот уменьшение производства отечественных лекарств", – сказал Маулен Ашимбаев.

Глава Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Нурлан Искаков в кулуарах сената объяснил ситуацию.

"Если сравнивать показатели, то, да, доля отечественного производства упала незначительно, это связано в первую очередь с тем, что во время пандемии было массовое производство отечественной продукции – средств индивидуальной защиты, отечественной вакцины от коронавируса. После пандемии, сейчас количество сократилось, доля отечественного производства упала, но вместе с тем, есть большой пул проектов, которые в этом году будут запущены, в прошлом году ряд производств запущен, и в любом случае показатели выровняются. В то же время, в прошлом году в связи со вспышкой кори, много вакцин дополнительно было закуплено, включены новые перечни орфанных заболеваний, то есть увеличилась доля закупок иностранных лекарств, поэтому на фоне больших закупок процент (производства отечественных лекарств – Прим. ред.) снизился", – пояснил он.

25 апреля 2024 вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала, почему затянулась регистрация казахстанской вакцины против коронавируса QazVac Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее депутаты Сената ратифицировали Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на ЧС в области общественного здравоохранения.