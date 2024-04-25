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Страны СНГ договорились сообща противодействовать биологическим угрозам

сенат, СНГ, биологическая угроза , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 15:43 Фото: primeminister.kz
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 25 апреля 2024 года ратифицировали Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на ЧС в области общественного здравоохранения. Документ направлен на подпись президенту, сообщает Zakon.kz.

Депутат Сената Айнур Аргынбекова отметила, что соглашение также направлено на укрепление правовой основы развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам.

"Положения соглашения регламентируют порядок помощи государствам СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также предусматривают создание специализированных противоэпидемических бригад и определяют основные направления работы и условия их использования в странах СНГ", – добавила она.

Специализированные противоэпидемические бригады будут:

  • выявлять возбудителей инфекционных болезней;
  • участвовать в проведении противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации эпидемических очагов опасных инфекционных болезней;
  • оказывать консультативно-методическую и практическую помощь медицинским организациям государства запрашивающей стороны.

Основанием же для привлечения специализированных противоэпидемических бригад будут:

  • чрезвычайные ситуации, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одного государства – участника СНГ, и только по просьбе этого государства;
  • чрезвычайные ситуации, имеющие трансграничное распространение и требующие осуществления согласованных действий с государствами, территории которых затронуты чрезвычайными ситуациями.

Соглашением также регулируются вопросы перемещения противоэпидемических бригад в зону чрезвычайной ситуации, приоритетного пропуска через государственную границу, транзита оснащения и расходных материалов, оплаты труда и страховки личного состава, питания и охраны места дислокации.

25 апреля сенаторы также ратифицировали Договор между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях.

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