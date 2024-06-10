Пыльная буря, жара до +43 и гроза ожидаются на большей части РК во вторник

В 16 областях Казахстана на 11 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Улытауской области в связи с повышением дневной температуры воздуха до очень сильной жары +40°C ожидается нарастание пожарной опасности от высокой до чрезвычайной. Ветер северный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Карагандинской области гроза, днем на севере, востоке, юге области гроза, град. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области высокая пожарная опасность. В Караганде ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке Костанайской области гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный днем, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +40°C. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.



В Атырауской области в связи с повышением дневной температуры воздуха до очень сильной жары +40+43°C сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара +38°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на северо-востоке высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в горных районах Жамбылской области гроза. Ветер северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +38°C. На большей части области сохраняется высокая, на западе, юго-востоке чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, в центре Кызылординской области пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Но Абайской области гроза. Днем на севере, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с.



В Западно-Казахстанской области в связи с повышением дневной температуры воздуха до очень сильной жары +40+43°C ожидается нарастание пожарной опасности от высокой до чрезвычайной пожарной опасности.



На севере, востоке Акмолинской области гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. В Кокшетау утром и днем гроза. Ветер северо-западный утром и днем, порывы 15-20 м/с.



Ночью на северо-западе Восточно-Казахстанской области гроза. Днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе, 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем, при грозе порывы 15-20 м/с.



Во второй половине дня в горных и предгорных районах, в горах Туркестанской области гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области гроза, град, днем шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, северный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем гроза, град. Ветер северо-западный, северный, ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с.



Днем в горных районах Жетысуской области гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сильная жара +33+35°C.



Ночью на юге, востоке Павлодарской области сильный дождь. На юге, востоке области гроза, град, шквал. Ветер западный на севере, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром гроза. Ветер западный, при грозе порывы 18 м/с.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в трех крупных городах страны на 11, 12 и 13 июня 2024 года. Согласно данным специалистов, в Астане и Алматы пройдут дожди, жителям же Шымкента будет ярко светить солнце.

