Синоптики предупредили о возможном сходе лавин в Алматы и подтоплениях в СКО

Пресс-служба РГП "Казгидромет" предупреждает о возможных подтоплениях в СКО и повышенной опасности схода лавин близ Алматы в период с 27 апреля по 2 мая, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации синоптиков, в связи с добеганием боковых притоков из Акмолинской области (реки Терисаккан, Жабай и Калкутан) в реке Есиль в Кызылжарском районе СКО ожидается повышение уровня воды (вторая волна половодья) и превышение критических отметок.

Как уточняется, при превышении опасных отметок в СКО сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки.



Кроме того, в период 27 апреля – 2 мая 2024 года в связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2700 м) сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды в Алматы на неделю. Согласно данным синоптиков, почти всю неделю будут идти дожди. Лишь в начале следующей погода будет без осадков, затем снова испортится.