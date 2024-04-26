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Синоптики предупредили о возможном сходе лавин в Алматы и подтоплениях в СКО

предупреждение синоптиков, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 19:55 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба РГП "Казгидромет" предупреждает о возможных подтоплениях в СКО и повышенной опасности схода лавин близ Алматы в период с 27 апреля по 2 мая, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации синоптиков, в связи с добеганием боковых притоков из Акмолинской области (реки Терисаккан, Жабай и Калкутан) в реке Есиль в Кызылжарском районе СКО ожидается повышение уровня воды (вторая волна половодья) и превышение критических отметок.

Как уточняется, при превышении опасных отметок в СКО сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки.

Кроме того, в период 27 апреля – 2 мая 2024 года в связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2700 м) сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды в Алматы на неделю. Согласно данным синоптиков, почти всю неделю будут идти дожди. Лишь в начале следующей погода будет без осадков, затем снова испортится.

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Казгидромет Алматы Северо-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год
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