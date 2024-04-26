В каких городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия 27 апреля

Фото: Zakon.kz

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в субботу, 2 апреля, в Актобе, Алматы и Астане, сообщает Zakon.kz.

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