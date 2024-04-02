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В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 3 апреля

В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 3 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 02:57 Фото: freepik
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в среду, 3 апреля, в Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Уральске, Актобе, Алматы, Астане и ночью Атырау, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и 11 областях страны

Елена Вебер
Погода Казахстан
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