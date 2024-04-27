В Астане на несколько дней частично перекроют один из крупных проспектов

Фото: Instagram/dorogi_transport_astana

В Астане пр. Туран, который является одним из крупных, частично перекроют на несколько дней. Причина – средний ремонт. Об этом рассказали сегодня, 27 апреля 2024 года, в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее уведомление столичное ведомство разместило в Instagram. "ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о продолжении работ по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Туран. В этой связи с 27 по 30 апреля текущего года будет частично перекрыт участок от ул. Хусейн бен Талал до пр. Улы Дала. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по правой стороне (от города в сторону аэропорта)", – говорится в сообщении. Жителей и гостей Астаны управление попросило "заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города". "Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны 25 апреля 2024 года сообщалось, что в Астане будет изменена организация дорожного движения по ул. Ш. Калдаякова. Ограничение движения связано со строительными работами по LRT. Читайте также В Казахстане изменился график работы некоторых ЦОНов В ВКО четверых оштрафовали за несоблюдение правил пожарной безопасности В каких городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия 27 апреля

Следите за новостями zakon.kz в: