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Общество

На 11 дней перекроют в Астане проспект близ парка Жеруйык

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 16:14 Фото: Zakon.kz
В Астане проведут средний ремонт на участке пр. М. Жумабаева, в связи с чем движение будет перекрыто. Об этом 8 мая 2025 года Zakon.kz рассказали в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Согласно информации, работы по среднему ремонту по пр. М. Жумабаева начаты на участке от ул. Балкантау до пр. Б.Момышулы.

"В связи с этим с 9 по 19 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения".Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на ремонтируемом участке будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

"Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", – обратилось управление к жителям и гостям Астаны.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 16:14
В Астане шоссе Алаш частично перекроют на несколько дней

Ранее сообщалось, что в Астане временно изменены схемы движения 12 маршрутов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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