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В Астане почти на 20 дней перекроют один из крупных проспектов

В Астане почти на 20 дней перекроют один из крупных проспектов Фото: pixabay
В Астане с 21 февраля по 9 марта 2024 года перекроют один из крупных проспектов. Об этом сегодня рассказали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Почти на 20 дней движение транспортных средств по пр. Туран, между улицами Орынбор и Баглановой, будет закрыто в обоих направлениях "в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей".

"На прилегающих участках установлены соответствующие дорожные знаки и произведены корректировки режимов работы светофоров. Дополнительно установлены информационные щиты. Альтернативными маршрутами являются улица Айтматова и проспект Кабанбай батыра", – говорится в сообщении.
В Астане почти на 20 дней перекроют один из крупных проспектов

Фото: gov.kz

В столичном акимате отметили, что для сокращения заторов в указанный период движение по автобусным полосам временно разрешено по пр. Кабанбай батыра, и фиксация нарушений движения по ним будет отключена. Изменены маршруты городских автобусов № 26, 27, 40.

"В целях безопасности дорожного движения департамент полиции просит водителей быть предельно внимательными и заблаговременно планировать свой маршрут. Необходимо проявлять осторожность и пешеходам", – добавили в акимате Астаны.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Астаны появился новый способ оплаты.

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