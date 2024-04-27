Свыше 30 представителей акмолинских СМИ приняли участие в акции "Чистый Казахстан"

В нашей стране продолжается республиканская экологическая акция "Чистый Казахстан". Сегодня в Кокшетау представители СМИ приняли в ней участие, каждый посадил именное дерево на новой аллее для журналистов.

Помимо областных и городских СМИ, в акции приняли участие собственные корреспонденты республиканских изданий, в том числе и информационного портала ZAKON KZ.

Журналисты дружно посадили деревья на новой аллее, которая появилась на территории центрального парка Кокшетау. Участников экологической акции поприветствовала заместитель Управления внутренней политики Акмолинской области Гульмира Каримова.

"Уважаемые коллеги, журналисты, редакторы и ветераны журналистики! Сегодня во всех регионах нашей страны по поручению главы государства активно проходит экологическая акция "Чистый Казахстан". В нашей области проходят экологические мероприятия в виде флешмобов и других акций. По инициативе Управления внутренней политики было предложено собрать вас всех, чтобы в нашем городе появилась именная аллея журналистов. Благородим вас за труд и освещение важных для страны событий", – подчеркнула Гульмира Токтаровна.

Акция сплотила журналистское братство области. Теперь у каждого будет свое дерево, которое из поколения в поколение будет передавать историю издания, прививать патриотизм и любовь к родному краю и его природе.

"Очень замечательно, что нас привлекли к такому событию, это большой плюс для истории каждого издания, канала и сайта. Это очень полезная акция, возможно, некоторые думают, что это разовые мероприятия, на самом деле, когда ежегодно проводятся такие мероприятия, у людей остаются в голове мысли, что нужно беречь природу, ухаживать за ней и наводить порядок. На примере своих соседей становится понятно, что экокультура развивается в регионе, люди списываются в ватсап группах, дружно выходят на субботники, собирают мусор и создают комфортные условия для своих детей", – акцентировал главный редактор Кокшетауской городской газеты "Степной маяк" Евгений Кимов.

Фото: Алма Байгужина

С ним согласны его коллеги по цеху, все присутствующие на экологической акции поддержали инициативу президента, акцию "Чистый Казахстан".

"Сегодня происходит историческое событие для нас – в центральном парке появилась новая аллея с названиями СМИ области и города. Мы становимся дружными и сплоченными благодаря таким поводам, к тому же, каждый из нас теперь будет ухаживать за своим деревом, это прививает любовь и заботу к природе. Теперь каждый раз, проходя мимо, я буду наблюдать за своим деревом, поливать его и убирать мусор вокруг. Посадка деревьев – приятное занятие, которое успокаивает и воссоединяет с природой", – подчеркнул корреспондент телеканала "Кокше", почетный журналист РК Калымбек Мухаметжанов.

Фото: Алма Байгужина

По мнению собравшихся, данное событие останется в истории журналистики Акмолинской области, ведь посаженные деревья из поколения в поколение будут рассказывать об истории каждого, кто принял участие в экоакции.

"Очень радует душу то, что данная акция придумана и воплощена в жизнь. Посадка именных деревьев – это даже не для нас, это для нашего будущего поколения, чтобы они знали, как когда-то жили кокшетаусцы, спустя 10, 20 и 50 лет, знали, какие были в наше время журналисты и издания, которые посвятили свою жизнь и талант творчеству, обществу. Поэтому это очень нужная и приятная для нас всех акция", – сказала главный редактор газеты "Кокшетау сегодня" и информационного агентства Акмол информ кз Олеся Жагпарова.

В экологической акции "Чистый Казахстан" приняли участие свыше 30 представителей средств массовой информации.

Автор: Алма Байгужина