Молодежь Шахтинска приняла участие в акции "Чистый лес"

Жители Карагандинской области продолжают активно поддерживать республиканскую экологическую акцию "Таза Қазақстан". В Шахтинске навели порядок в лесополосе вдоль автомобильной дороги.

В акции "Чистый лес" приняли участие волонтеры, спортсмены, бойцы "Жасыл ел". Для уборки выделили специальную технику.

Фото: акимат Карагандинской области

Площадь лесополосы в Шахтинске – 722 гектара. Это излюбленное место для отдыха и занятий спортом горожан. Однако не все готовы убирать за собой мусор. По инициативе молодежи города и прилегающих поселков проводятся постоянные акции по очистке леса и высадке деревьев.

Фото: акимат Карагандинской области

"Лес – одна из главных составляющих благоприятной окружающей среды для населения любого региона, города. Сегодня наша задача состоит в том, чтобы сформировать у населения правильное мышление и поведение по отношению к природе, дать возможность приобрести практические навыки". И. о. руководителя Ресурсного центра молодежи города Шахтинска Алексей Варзаев

Фото: акимат Карагандинской области

В Шахтинске с начала старта акции в "Таза Қазақстан" приняли участие более 100 трудовых коллективов и около 10 тыс. жителей. За это время вывезено свыше 15 тыс. тонн отходов, убраны парк, сквер, территория памятников, высажено более тысячи саженцев.