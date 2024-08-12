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Молодежь Шахтинска приняла участие в акции "Чистый лес"

Приняла участие в акции &quot;Чистый лес&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 12:57 Фото: акимат Карагандинской области
Жители Карагандинской области продолжают активно поддерживать республиканскую экологическую акцию "Таза Қазақстан". В Шахтинске навели порядок в лесополосе вдоль автомобильной дороги.

В акции "Чистый лес" приняли участие волонтеры, спортсмены, бойцы "Жасыл ел". Для уборки выделили специальную технику.

Приняла участие в акции "Чистый лес", фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 12:57

Фото: акимат Карагандинской области

Площадь лесополосы в Шахтинске – 722 гектара. Это излюбленное место для отдыха и занятий спортом горожан. Однако не все готовы убирать за собой мусор. По инициативе молодежи города и прилегающих поселков проводятся постоянные акции по очистке леса и высадке деревьев.

Приняла участие в акции "Чистый лес", фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 12:57

Фото: акимат Карагандинской области

"Лес – одна из главных составляющих благоприятной окружающей среды для населения любого региона, города. Сегодня наша задача состоит в том, чтобы сформировать у населения правильное мышление и поведение по отношению к природе, дать возможность приобрести практические навыки". И. о. руководителя Ресурсного центра молодежи города Шахтинска Алексей Варзаев
Приняла участие в акции "Чистый лес", фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 12:57

Фото: акимат Карагандинской области

В Шахтинске с начала старта акции в "Таза Қазақстан" приняли участие более 100 трудовых коллективов и около 10 тыс. жителей. За это время вывезено свыше 15 тыс. тонн отходов, убраны парк, сквер, территория памятников, высажено более тысячи саженцев.

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