Свыше 6 тысяч новых рабочих мест создали в Акмолинской области с начала года

В регионе продолжается работа, направленная на трудоустройство и повышение благосостояния граждан. В рамках реализации региональной карты занятости на сегодняшний день создано 6044 новых рабочих места, выполнено порядка 18,7% годового плана (32 339), сообщает Zakon.kz.

Такие данные привели в Центре трудовой мобильности по Акмолинской области.



"Благодаря поддержке предпринимательских инициатив, обозначенных главой государства, по индикатору "Создание не менее 100 рабочих мест на каждые 10 000 населения", который также является показателем акимов городов и районов, создано 1757 рабочих мест, или 19,6% от плана в 8979. Также в рамках национальных проектов и концепций создано 356 новых рабочих мест. К тому же если говорить о создании новых рабочих мест на свободные вакансии, на сегодняшний день на свободные вакансии трудоустроены 2468 человек, или 16,6% к годовому плану (14 855)", – акцентировала руководитель Центра трудовой мобильности по Акмолинской области Жанагуль Байканурова.

Далее спикер рассказала о работе, которая направлена на активные меры занятости, куда направили 1463 акмолинца. Проектом "Молодежная практика" охвачены 125 граждан, на "Первое рабочее место" направлены 39 человек. К тому же проектами "Общественные работы" охвачены 860 граждан, "Социальные рабочие места" – 242 жителя региона, что составляет 74% к годовому плану.

По информации Жанагуль Айдосовны, в области не остаются без внимания пожилые люди и их трудоустройство.

"По направлениям "Серебряный возраст" охвачены 193 гражданина, "Контракт поколений" – 4 человека. При направлении на субсидируемые рабочие места в обязательном порядке мы должны обеспечить ключевые показатели эффективности – увеличение доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест в текущем году. В данном направлении ведутся работы, план по области выполнен на 69,1%. К тому же увеличение доли частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест, план которого в текущем году 66% (годовой план), составил на 18 апреля текущего года 69,6%. Что касается краткосрочного профессионального обучения, при плане в 544 человека направлены 205 человек, или 37,7%", – подытожила Жанагуль Байканурова.