"Алматы – город-сад": алматинцы высадили более 8 тысяч деревьев

27 апреля в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" и городской кампании "Алматы – наш общий дом" состоялась общегородская акция "Алматы – город-сад", сообщает Zakon.kz.

Аким мегаполиса Ерболат Досаев принял участие в посадке плодовых деревьев: было высажено 500 яблоневых и 500 абрикосовых саженцев.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Известные алматинцы, спортсмены и звезды эстрады откликнулись на акцию, где в разных частях города наряду с жителями сажали яблоневые аллеи.

Фото: акимат Алматы

Яблоневый сад появился также на территории парка ALA, где высажено 2270 саженцев. Еще порядка 1000 саженцев лиственных пород высадили на смотровой площадке вдоль реки Боралдай.

Фото: акимат Алматы

Участники акции "Алматы – город-сад" не только внесли свой вклад в озеленение и сохранение окружающей среды, но и приняли участие в творческих конкурсах и активных играх.

Всего было высажено 8205 зеленых насаждений, в том числе 4515 плодовых, 1090 лиственных деревьев и 2600 кустарников.

Напомним, что с 8 апреля по 8 мая в Алматы проходит кампания "Алматы – наш общий дом". Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.

Вся информация размещена на сайте аlmaty.kz, в социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу.

Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз.