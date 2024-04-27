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"Алматы – город-сад": алматинцы высадили более 8 тысяч деревьев

посадка саженцев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 16:02 Фото: акимат Алматы
27 апреля в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" и городской кампании "Алматы – наш общий дом" состоялась общегородская акция "Алматы – город-сад", сообщает Zakon.kz.

Аким мегаполиса Ерболат Досаев принял участие в посадке плодовых деревьев: было высажено 500 яблоневых и 500 абрикосовых саженцев.

посадка саженцев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 16:02

Фото: акимат Алматы

посадка саженцев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 16:02

Фото: акимат Алматы

Известные алматинцы, спортсмены и звезды эстрады откликнулись на акцию, где в разных частях города наряду с жителями сажали яблоневые аллеи.

посадка саженцев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 16:02

Фото: акимат Алматы

Яблоневый сад появился также на территории парка ALA, где высажено 2270 саженцев. Еще порядка 1000 саженцев лиственных пород высадили на смотровой площадке вдоль реки Боралдай.

посадка саженцев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 16:02

Фото: акимат Алматы

Участники акции "Алматы – город-сад" не только внесли свой вклад в озеленение и сохранение окружающей среды, но и приняли участие в творческих конкурсах и активных играх.

Всего было высажено 8205 зеленых насаждений, в том числе 4515 плодовых, 1090 лиственных деревьев и 2600 кустарников.

Напомним, что с 8 апреля по 8 мая в Алматы проходит кампания "Алматы – наш общий дом". Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.

Вся информация размещена на сайте аlmaty.kz, в социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу.

Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз.

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