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Депутат недоволен результатами многомиллиардной поддержки машиностроительной отрасли Казахстана

Депутат недоволен результатами многомиллиардной поддержки машиностроительной отрасли Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 11:56 Фото: freepik
Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов считает, что при действующей государственной поддержке машиностроительная отрасль не показывает нужных результатов. Об этом он заявил 29 апреля 2024 года во время правительственного часа в Мажилисе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена, за последние три года из разных источников машиностроительной отрасли было выделено 285 млрд тенге из республиканского бюджета.

"При этом в 2023 году было выпущено 13 тыс. автомобилей, собранных мелкоузловым способом, а это всего 9,7% от общего объема выпуска 2023 года. К 2027 году планируется довести этот показатель всего лишь до 64%. При такой государственной поддержке эффективность должна быть гораздо выше... В этой связи возникает вопрос целесообразности ежегодного вливания денег в новые проекты", – считает депутат Нуртай Сабильянов.
По его мнению, правительству необходимо провести аудит по каждому из институтов развития, разобраться в эффективности и целесообразности их деятельности. Также провести анализ по каждому профинансированному проекту и привлечь к ответственности должностных лиц уполномоченных органов и институтов за неэффективность использования государственного бюджета.

Между тем министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев во время своего доклада рассказал, что в машиностроительной отрасли за три месяца текущего года рост производства составил 24,9%.

"Также в автомобилестроении принимаются меры по поэтапному переходу на более сложный уровень сборки автотранспортных средств. Сейчас перед автопроизводителями стоят обязательства по увеличению доли мелкоузловой сборки до 50% к 2027 году от общего объема производства. Уже в 2024 году мы должны достичь порядка 20%, в следующем году – 30%, в 2026 году – 40%", – уточнил Канат Шарлапаев.

Параллельно прорабатываются проекты по развитию автокомпонентной базы на площадках малых промышленных зон в Костанае и Алматы. Имеется производство сидений, реализуется проект строительства мультибрендового завода по производству китайских автомобилей.

Кроме того, планируется ввод в эксплуатацию предприятий по производству пластиковых деталей и мультимедийных систем для транспортных средств. А с 1 января 2026 года техоперации по сварке и окраске будут освоены в каждом производимом бренде автомобилей на территории Казахстана.

"К 2027 году методом мелкоузловой сборки планируется выпустить порядка 200 тыс. ед. автомобилей. Вместе с тем производимая линейка автомобилей "СарыаркаАвтоПром" дополняется маркой Jetour и ведутся переговоры с чешской компанией Skoda. Более того, группой компаний Astana Motors привлечены известные китайские бренды, такие Changan, Chery, Haval, для организации производственной линейки, запуск которой планируется к 2025 году", – заключил министр Канат Шарлапаев.

Ранее в Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) назвали самые популярные модели автомобилей среди водителей в Казахстана.

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