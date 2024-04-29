Депутат недоволен результатами многомиллиардной поддержки машиностроительной отрасли Казахстана

Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов считает, что при действующей государственной поддержке машиностроительная отрасль не показывает нужных результатов. Об этом он заявил 29 апреля 2024 года во время правительственного часа в Мажилисе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена, за последние три года из разных источников машиностроительной отрасли было выделено 285 млрд тенге из республиканского бюджета.

"При этом в 2023 году было выпущено 13 тыс. автомобилей, собранных мелкоузловым способом, а это всего 9,7% от общего объема выпуска 2023 года. К 2027 году планируется довести этот показатель всего лишь до 64%. При такой государственной поддержке эффективность должна быть гораздо выше... В этой связи возникает вопрос целесообразности ежегодного вливания денег в новые проекты", – считает депутат Нуртай Сабильянов.

По его мнению, правительству необходимо провести аудит по каждому из институтов развития, разобраться в эффективности и целесообразности их деятельности. Также провести анализ по каждому профинансированному проекту и привлечь к ответственности должностных лиц уполномоченных органов и институтов за неэффективность использования государственного бюджета.

Между тем министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев во время своего доклада рассказал, что в машиностроительной отрасли за три месяца текущего года рост производства составил 24,9%.

"Также в автомобилестроении принимаются меры по поэтапному переходу на более сложный уровень сборки автотранспортных средств. Сейчас перед автопроизводителями стоят обязательства по увеличению доли мелкоузловой сборки до 50% к 2027 году от общего объема производства. Уже в 2024 году мы должны достичь порядка 20%, в следующем году – 30%, в 2026 году – 40%", – уточнил Канат Шарлапаев.

Параллельно прорабатываются проекты по развитию автокомпонентной базы на площадках малых промышленных зон в Костанае и Алматы. Имеется производство сидений, реализуется проект строительства мультибрендового завода по производству китайских автомобилей.

Кроме того, планируется ввод в эксплуатацию предприятий по производству пластиковых деталей и мультимедийных систем для транспортных средств. А с 1 января 2026 года техоперации по сварке и окраске будут освоены в каждом производимом бренде автомобилей на территории Казахстана.

"К 2027 году методом мелкоузловой сборки планируется выпустить порядка 200 тыс. ед. автомобилей. Вместе с тем производимая линейка автомобилей "СарыаркаАвтоПром" дополняется маркой Jetour и ведутся переговоры с чешской компанией Skoda. Более того, группой компаний Astana Motors привлечены известные китайские бренды, такие Changan, Chery, Haval, для организации производственной линейки, запуск которой планируется к 2025 году", – заключил министр Канат Шарлапаев.

Ранее в Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) назвали самые популярные модели автомобилей среди водителей в Казахстана.